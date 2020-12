19.12.2020 ( vor 18 Stunden )



Borussia Mönchengladbach verliert in der Borussia Mönchengladbach verliert in der Fußball Bundesliga weiter an Boden. Der Aufreger der Partie gegen Hoffenheim ereignet sich aber kurz vor Schluss, als Gladbachs Stürmer-Star Marcus Thuram seinem Gegenspieler aus kürzester Distanz direkt ins Gesicht spuckt. Eine lange Sperre droht. 👓 Vollständige Meldung