22.12.2020 ( vor 2 Tagen )



Das sächsische Zittau beklagt in der Corona-Pandemie doppelt so viele Tote wie vor einem Jahr. Im Dezember wird sich die Zahl wohl mehr als verdreifachen. Damit ist das örtliche Krematorium überfordert. Die Verstorbenen müssen nun vorübergehend anderweitig aufbewahrt werden. 👓 Vollständige Meldung