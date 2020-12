23.12.2020 ( vor 2 Tagen )

In einem kleinen Ort in Frankreich sind drei Polizisten getötet worden. Die Beamten wollten wohl einer Frau helfen. Der Täter ist inzwischen tot aufgefunden worden. Bei einem dramatischen Rettungsversuch sind in einem franz ösischen Dorf drei Polizisten erschossen worden. Ein vierter sei verletzt wor