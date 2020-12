Quelle: DPA - vor 1 Woche



EMA: Entscheidung über Impfstoff-Zulassung am 21. Dezember 00:59 Amsterdam, 15.12.20: Der Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech könnte bereits vor Weihnachten auch in der EU zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will dafür den Weg freimachen. Bereits am 21. Dezember werde sie ihr Gutachten über die Zulassung des...