Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - vor 4 Tagen



Corona-Chaos an der Grenze: Österreichs Polizei kontrolliert die Einreisenden - Plötzlich Mega-Stau 00:53 Kurz vor Weihnachten hat es an der Grenze zu Österreich einen 17-Kilometer-Rückstau gegeben, weil dort inzwischen kontrolliert wird. Was das für den Weihnachtsreiseverkehr bedeutet, der noch kommt.