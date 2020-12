26.12.2020 ( vor 11 Stunden )



Cheyenne Ochsenknecht wird zum ersten Mal Mutter. Wer der Vater ist, ist lange unbekannt, denn der möchte eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit. Anlässlich des Weihnachtsfestes gibt es jetzt aber doch das erste gemeinsame Foto in den sozialen Medien.