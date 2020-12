27.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Bundesweit werden am Sonntag die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Doch in Teilen von Oberfranken und im Landkreis Augsburg heißt es: Heute finden keine Bundesweit werden am Sonntag die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Doch in Teilen von Oberfranken und im Landkreis Augsburg heißt es: Heute finden keine Impfungen statt. Grund sind Probleme in der Kühlkette für den Impfstoff 👓 Vollständige Meldung