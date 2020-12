27.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Heute Morgen ist die 101-jährige Gertrud Haase in Berlin als Erste gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Nachmittag hat nun auch das erste Impfzentrum der Stadt seine Türen geöffnet. Schon bevor es so weit war, bildet sich eine Schlange mit Dutzenden Impfwilligen.