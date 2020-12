News Deutschland Offene Skigebiete an Weihnachten: Fazit von den Schweizer Pisten: «Die Leute sind zurückhaltend»: In den.. https://t.co/PTziEOw6Oz vor 3 Sekunden Klartext Offene Skigebiete an Weihnachten ?? Völliger Schwachsinn. https://t.co/jNuv6FLhjE vor 2 Stunden