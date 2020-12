28.12.2020 ( vor 5 Stunden )



Laut Robert Koch-Institut sind knapp 11.000 neue Infektionen gemeldet worden – ein relativ niedriger Wert. Allerdings ist er nur bedingt mit dem der Vorwoche vergleichbar. Die Zahl der mit oder an dem Coronavirus gestorbenen Menschen hat in Deutschland die Grenze von 30.000 überschritten. Die Gesun Laut Robert Koch-Institut sind knapp 11.000 neue Infektionen gemeldet worden – ein relativ niedriger Wert. Allerdings ist er nur bedingt mit dem der Vorwoche vergleichbar. Die Zahl der mit oder an dem Coronavirus gestorbenen Menschen hat in Deutschland die Grenze von 30.000 überschritten. Die Gesun 👓 Vollständige Meldung