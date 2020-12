30.12.2020 ( vor 7 Stunden )



Luke Letlow hätte am Sonntag in seinem Amt als US-Kongressabgeordneter vereidigt werden sollen. Nun ist der Republikaner an Luke Letlow hätte am Sonntag in seinem Amt als US-Kongressabgeordneter vereidigt werden sollen. Nun ist der Republikaner an Covid -19 gestorben. Ein erst kürzlich gewählter republikanischer Kongressabgeordnete aus dem US-Bundesstaat Louisiana ist nach einer Corona-Infektion mit 41 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung