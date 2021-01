Trotz Corona und Lockdown machen sich viele auf in die Skigebiete Deutschlands. “Es geht so gut wie gar nichts mehr”, sagt die Polizei.

„Chaos hoch drei“ – Ansturm auf verschneite Bergregionen Auch am Samstag zog es Tausende in die verschneiten Wintersportorte. Vor allem der Harz, das Sauerland und der Feldberg erlebten einen Ansturm. „Es geht so gut...

Welt Online vor 16 Stunden - Vermischtes