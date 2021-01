Caroline Sorge wegen Virus-Mutation. Lauterbach fordert unbefristeten Lockdown. 💨🦠💨🦠💨🦠 https://t.co/jBXtVG3whp vor 15 Minuten @lesen.one Kneipen Mittelstand lockdown - Sorge wegen Virus-Mutation: Lauterbach fordert unbefristeten Lockdown https://t.co/j6VhJAPdd4 vor 2 Stunden Vakif RT @TRTDeutsch: Es steht wieder einmal eine Woche der Entscheidungen über Corona-Maßnahmen an. Sicher scheint, dass der Lockdown über den 1… vor 4 Stunden Durga Lal Sorge wegen Virus-Mutation: Lauterbach fordert unbefristeten Lockdown https://t.co/s7oiUbYaKa vor 5 Stunden иɒzɒи🇹🇷🇦🇿 RT @TRTDeutsch: Es steht wieder einmal eine Woche der Entscheidungen über Corona-Maßnahmen an. Sicher scheint, dass der Lockdown über den 1… vor 5 Stunden TRT Deutsch Es steht wieder einmal eine Woche der Entscheidungen über Corona-Maßnahmen an. Sicher scheint, dass der Lockdown üb… https://t.co/IoBN0dvrJG vor 6 Stunden