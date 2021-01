DanStoner RT @ntvde: Sturm auf das Capitol: Dieser Putsch fing vor vier Jahren an https://t.co/F082xV9ll0 vor 23 Minuten Jenny RT @ntvde: Sturm auf das Capitol: Dieser Putsch fing vor vier Jahren an https://t.co/F082xV9ll0 vor 27 Minuten Feind Sender @Claudiusseidl Es war ein Putsch. Sowohl die Rede von Trump, die Versuche einiger Reps die Zertifizierung d. Wahler… https://t.co/KbRbWzoUlG vor 50 Minuten Micha Gier RT @ntvde: Sturm auf das Capitol: Dieser Putsch fing vor vier Jahren an https://t.co/F082xV9ll0 vor 1 Stunde KayDin RT @ntvde: Sturm auf das Capitol: Dieser Putsch fing vor vier Jahren an https://t.co/F082xV9ll0 vor 4 Stunden Tamara Sell Sturm auf das Capitol. Dieser Putsch fing vor vier Jahren an. https://t.co/AE91z07z1q vor 4 Stunden