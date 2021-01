08.01.2021 ( vor 5 Tagen )



München (dpa) - In einem München (dpa) - In einem Prozess um die verbreitete Betrugsmasche mit falschen Polizisten hat ein Angeklagter am Freitag in München seine Beteiligung an mehreren Taten vor allem in Berlin gestanden. Zeitgleich spielte der 23-Jährige seinen Anteil daran aber herunter: "Ich war ja nur dabei", sagte er 👓 Vollständige Meldung