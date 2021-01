08.01.2021 ( vor 5 Tagen )

Die Lockdown -Verlängerung zehrt an den Nerven von Gastronomen und Geschäftsinhabern. Ein Bistro-Inhaber am Tegernsee beschließt nun, dass der Lockdown für ihn zu Ende ist. Für Montag nimmt er bereits Reservierungen entgegen. Gegen drohende Geldstrafen will er sich vor Gericht wehren.