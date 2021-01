09.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Mehr als 200 Millionen Dollar an Spenden soll das Team von US-Präsident nach der Wahl eingesammelt haben. Dabei setzte es auch auf aggressive E-Mails und SMS. Mehr als 200 Millionen Dollar an Spenden soll das Team von US-Präsident nach der Wahl eingesammelt haben. Dabei setzte es auch auf aggressive E-Mails und SMS. Anhänger bekamen davon mehrere am Tag. Doch seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington herrscht plötzlich Funkstille. 👓 Vollständige Meldung