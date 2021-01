11.01.2021 ( vor 4 Stunden )



An Wochenenden wird weniger getestet, daher ist die Zahl der neu erfassten Fälle montags meist niedriger. Die Werte bleiben in Deutschland dennoch auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem