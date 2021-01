12.01.2021 ( vor 5 Stunden )



In der ganzen Welt starten Impfkampagnen gegen das In der ganzen Welt starten Impfkampagnen gegen das Coronavirus , doch Entspannung zeichnet sich nicht ab. Mutmaßlich ansteckendere Mutationen sorgen für hohe Infektionsdynamik. Eine Variante aus Südafrika wird nun erstmals bei einer Familie in Baden-Württemberg nachgewiesen. 👓 Vollständige Meldung