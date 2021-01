15.01.2021 ( vor 4 Stunden )



Mit diesem Gruß der Programmierer trat Wikipedia vor 20 Jahren in die Internet-Welt. Unter den 20 populärsten Websites weltweit ist sie die einzige ohne kommerzielle Absicht. Die Deutschen haben offenbar ein besonderes Verhältnis zu Wikipedia, denn die deutsche Ausgabe ist ungewöhnlich groß. 👓 Vollständige Meldung