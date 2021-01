Quelle: DPA - vor 1 Woche



-35 Grad: Rekordkälte und viel Schnee in Spanien 01:00 Madrid, 08.01.2021 - Dieser Anblick ist für die Bewohner Madrids ein äußerst ungewöhnliches Bild. Mehrere Stunden lang fielen in der spanischen Metropole dicke weiße Flocken vom Himmel und tauchten die Hauptstadt in Weiß. In anderen Regionen schneite es sogar noch heftiger, vor allem im Norden...