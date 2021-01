20.01.2021 ( vor 16 Stunden )



Bund und Länder wollen, dass in der Bund und Länder wollen, dass in der Pandemie mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Grundlage soll eine Verordnung sein, die vor allem Arbeitgeber in der Pflicht sieht. Sanktionen sollen aber die Ausnahme bleiben. 👓 Vollständige Meldung