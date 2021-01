21.01.2021 ( vor 3 Stunden )



So groß die Erleichterung der Bundesregierung über die neue Regierung in Washington ist, ein paar schwierige Streitfälle bleiben. Etwa die Ostseepipeline So groß die Erleichterung der Bundesregierung über die neue Regierung in Washington ist, ein paar schwierige Streitfälle bleiben. Etwa die Ostseepipeline Nord Stream 2 Außenminister Maas rechnet noch mit einem Scheitern des Energieprojekts. 👓 Vollständige Meldung