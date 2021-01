22.01.2021 ( vor 5 Stunden )

Ein Minister in Südafrika war schwer am Coronavirus erkrankt. Ein Arzt wird zu ihm gebracht und versucht, ihn zu retten. Kurz danach soll er einen Krankentransport begleiten – und der Rettungshubschrauber stürzt ab. Ein Arzt in Südafrika ist kurz nach seiner Nothilfe für einen sterbenden Politiker s