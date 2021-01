22.01.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Warnungen waren da - doch sie blieben unerhört: Am Fuß der "Streif" verliert der Schweizer Kryenbühl die Kontrolle über seine Ski. Bewusstlos kommt er im Ziel an. Aus dem Die Warnungen waren da - doch sie blieben unerhört: Am Fuß der "Streif" verliert der Schweizer Kryenbühl die Kontrolle über seine Ski. Bewusstlos kommt er im Ziel an. Aus dem Krankenhaus kommen später vorsichtig positive Signale. Wenig später wird das Rennen witterungsbedingt abgebrochen. 👓 Vollständige Meldung