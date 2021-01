Quelle: DW (Deutsch) - vor 5 Tagen



Coronavirus-Mutationen schneller aufspüren 02:55 Die hochansteckenden Coronavirus-Mutationen sind auch in Deutschland angekommen. Um diese nachzuweisen, wird in Laboren die so genannte Sequenzierung angewandt. Doch dies ist eine zu langwierige Methode, sagt ein Kieler Laborchef, und plädiert für den Einsatz eines weiteren Verfahrens.