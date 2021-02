27.01.2021 ( vor 1 Woche )

In ganz anderer Form als sonst steht am Freitag in Wien und Niederösterreich der letzte Schultag vor den Semesterferien auf dem Programm. Nach wie vor gibt es in den Schulen aufgrund der Coronavirus -Pandemie einen eingeschränkten Präsenzbetrieb. Aus diesem Grund werden auch die Semesterzeugnisse („Schulnachrichten“) nicht wie geplant übergeben. Anders als in normalen Jahren ist auch die Ferienstaffelung.