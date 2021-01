30.01.2021 ( vor 20 Stunden )



Cloppenburg (dpa) - Einen toten Jungen und eine tote Frau hat die Polizei am Samstagnachmittag in Cloppenburg gefunden. Noch vor Ort sei ein 30-jähriger Mann festgenommen worden, hieß es am Abend von der Polizei. Er stehe im Verdacht, die beiden getötet zu haben, und habe keinen Widerstand geleistet Cloppenburg (dpa) - Einen toten Jungen und eine tote Frau hat die Polizei am Samstagnachmittag in Cloppenburg gefunden. Noch vor Ort sei ein 30-jähriger Mann festgenommen worden, hieß es am Abend von der Polizei. Er stehe im Verdacht, die beiden getötet zu haben, und habe keinen Widerstand geleistet 👓 Vollständige Meldung