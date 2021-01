31.01.2021 ( vor 5 Stunden )

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat sich kurz vor den Gesprächen zu den nächsten Krisenschritten am Montag für eine teilweise Öffnung der Schulen und des Handels ausgesprochen. „Die Schule ist meines Erachtens der Bereich, wo man am meisten hinsehen muss“, so Ludwig.