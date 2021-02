01.02.2021 ( vor 6 Stunden )

Nach der Handelspause am Wochenende hat das Börsendrama um die GameStop -Aktie wieder volle Fahrt aufgenommen. Dabei wurde es um eine Facette reicher: Am Montag schoss der Silberkurs in Höhe, nachdem es – wie schon bei Gamestop – zu einem Kaufrausch der Privatanleger gekommen war. Aufrufe zum Silberkauf hatte es auch auf Reddit gegeben. Dort wurde aber auch gewarnt, dass es sich um eine koordinierte Aktion von Hedgefonds handeln könnte.