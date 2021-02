02.02.2021 ( vor 3 Stunden )

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann hat am Dienstag weitere Details zur angekündigten Wiederer öffnung der Schulen bekanntgegeben. So kündigte Faßmann an, dass die neuen Regeln vorerst bis Ostern gelten sollen. Sie sehen unter anderem regelmäßige Tests und für die Oberstufen Schichtbetrieb vor. Die Opposition begrüßte die Schulöffnung und forderte nun eine konsequente Umsetzung der geplanten Sicherheitsmaßnahmen.