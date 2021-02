03.02.2021 ( vor 1 Woche )



Im Streit um einen von ihm eingesetzten Universitätsdirektor wütet der türkische Präsident Erdogan gegen die jugendlichen Demonstranten und nennt sie in einer Videoansprache "Mitglieder von Terrororganisationen". Auch Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen greift er verbal an. Im Streit um einen von ihm eingesetzten Universitätsdirektor wütet der türkische Präsident Erdogan gegen die jugendlichen Demonstranten und nennt sie in einer Videoansprache "Mitglieder von Terrororganisationen". Auch Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen greift er verbal an. 👓 Vollständige Meldung