04.02.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Grünen legen es im Konflikt mit der ÖVP über die Asylpolitik nicht auf einen Koalitionsbruch an. Klubchefin Sigrid Maurer kündigte an, den Anträgen von SPÖ und NEOS in der Sondersitzung des Nationalrats am Donnerstag nicht zuzustimmen. Die Anträge behandeln unter anderem die Rückkehr der zuletzt abgeschobenen Mädchen.