04.02.2021 ( vor 16 Stunden )



In seinem außergewöhnlichen Leben hat Mike Henry zwei erfolgreiche Karrieren. Jahrelang spielt er in der Football-Profiliga NFL, dann startet er in Hollywood durch. Mit seiner Rolle als Dschungelheld Tarzan wird er weltberühmt. Nun ist Henry im Alter von 84 Jahren gestorben. In seinem außergewöhnlichen Leben hat Mike Henry zwei erfolgreiche Karrieren. Jahrelang spielt er in der Football-Profiliga NFL, dann startet er in Hollywood durch. Mit seiner Rolle als Dschungelheld Tarzan wird er weltberühmt. Nun ist Henry im Alter von 84 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung