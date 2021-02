07.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Sanitäter, die von Schaulustigen an ihrer Arbeit gehindert werden, Gewalt gegen Rettungskräfte, psychische Belastungen bis zum Burn-Out - das ist das Umfeld, in dem "Rettung so nah" spielt. Schade, dass es am Ende dann doch nur für ein Rachedrama reicht. Sanitäter, die von Schaulustigen an ihrer Arbeit gehindert werden, Gewalt gegen Rettungskräfte, psychische Belastungen bis zum Burn-Out - das ist das Umfeld, in dem "Rettung so nah" spielt. Schade, dass es am Ende dann doch nur für ein Rachedrama reicht. 👓 Vollständige Meldung