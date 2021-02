09.02.2021 ( vor 3 Tagen )



Ein Ende der Corona-Reiseverbote ist in Sicht, aber die Deutschen trauen ihrer möglicherweise wiederkehrenden Freiheit über den Wolken nicht recht: Viele wollen auch nach dem Ende der Ein Ende der Corona-Reiseverbote ist in Sicht, aber die Deutschen trauen ihrer möglicherweise wiederkehrenden Freiheit über den Wolken nicht recht: Viele wollen auch nach dem Ende der Pandemie nicht so bald die Flugzeuge stürmen, sondern lieber auf dem Boden bleiben. 👓 Vollständige Meldung