09.02.2021 ( vor 3 Stunden )

Wien (dpa) - Im Ringen gegen eine Ausbreitung der südafrikanischen Corona- Mutation dürfen Menschen das österreichische Bundesland Tirol vorübergehend nur noch mit negativem Coronatest verlassen. Die Maßnahme gelte von Freitag an für zunächst zehn Tage, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag in Wie