Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 5 Tagen



Lockdown, Quarantäne und Impfskepsis: So sieht die Corona-Lage in Europa aktuell aus 02:35 Deutschland bleibt noch im Lockdown, Frankreich ändert nichts und in Großbritannien lassen sich Weiße häufiger impfen als Menschen aus ethnischen Minderheiten. Die Regierung will nun etwas dagegen tun.