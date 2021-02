17.02.2021 ( vor 55 Minuten )



Seit November entspannt sich das Infektionsgeschehen in Polen wieder. Das Land öffnet sogar Hotels und Skigebiete für eine Testphase. Nun steigen die Corona-Zahlen in dem Land wieder an. Der Gesundheitsminister warnt eindringlich vor weiteren Party-Exzessen. 👓 Vollständige Meldung