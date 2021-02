17.02.2021 ( vor 15 Stunden )



Während britische Reiserückkehrer zu einer teuren zehntägigen Isolation in Hotels auf eigene Kosten gezwungen werden, stehen in Berlin kostenlose Corona-Zimmer leer. Den Lagerkoller will offenbar keiner geschenkt. Und wer zahlt die Zeche?