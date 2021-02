18.02.2021 ( vor 2 Stunden )

In der Debatte über eine etwaige Namensverwechslung rund um die Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Donnerstag die frühere Novomatic-Aufsichtsrätin Martina Kurz zu Wort gemeldet. Ein Kalendertermin von Ex-Novomatic-Chef Johann Graf mit „Kurz“ war als ein Grund für die Hausdurchsuchung genannt worden. In einer eidesstattlichen Erklärung sagte Martina Kurz, dass es sich um einen Termin mit ihr gehandelt habe.