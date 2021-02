20.02.2021 ( vor 4 Stunden )

Zum ersten Mal weltweit werden Fälle gemeldet, bei dem das Vogelgrippe- Virus AH5N8 auf Menschen überspringt. In Russland stecken sich sieben Arbeiter in einem Mastbetrieb an. Ihr Gesundheitszustand ist stabil. Hinweise auf eine Übertragung zwischen Menschen gibt es bisher nicht.