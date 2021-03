23.02.2021 ( vor 1 Woche )



In Tschechien sind die In Tschechien sind die Infektionszahlen seit Wochen extrem hoch. Inzwischen ist das Land an der Grenze des Machbaren: Die Intensivstationen sind landesweit voll. Das Land hofft nun auf deutsche Unterstützung. 👓 Vollständige Meldung