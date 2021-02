Lockerungsdebatte nimmt Fahrt auf - "Brauchen Ausstiegsplan": Immer mehr Forderungen nach Öffnungsschritten werden laut

Eigentlich sollte ein Stufenplan für Öffnungen in der Corona-Pandemie bereits in der vergangenen Woche vorliegen. Nun soll es Anfang März so weit sein....