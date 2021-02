24.02.2021 ( vor 23 Stunden )

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) setzt sich in der Coronavirus -Pandemie für einen „Grünen Pass“ für Geimpfte , Getestete und Genesene ein. Er werde diesen Vorschlag beim EU-Gipfel am Donnerstag einbringen und hoffe auf eine europäische Lösung , sagte Kurz am Mittwoch. Sollte das nicht gelingen, werde man das Projekt „national angehen“.