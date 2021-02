28.02.2021 ( vor 1 Stunde )



Eine ganz gewöhnliche Zwei-Zimmer-Wohnung kostet in Eine ganz gewöhnliche Zwei-Zimmer-Wohnung kostet in Zürich so viel wie das Gehalt eines deutschen Krankenpflegers, umgerechnet rund 1800 Euro. Schweizer Sozialhilfeempfänger bekommen gerade mal halb so viel - und es geht noch deutlich schlimmer. 👓 Vollständige Meldung