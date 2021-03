03.03.2021 ( vor 3 Tagen )



Sechs Wochen gehen die weltweiten Corona-Zahlen massiv zurück, die WHO macht Hoffnung auf Entspannung. Doch nun wendet sich der Trend: Das Infektionsgeschehen steigt wieder an. Impfkampagnen und Hygienemaßnahmen reichen offenbar nicht aus gegen die Ausbreitung der Mutanten. Sechs Wochen gehen die weltweiten Corona-Zahlen massiv zurück, die WHO macht Hoffnung auf Entspannung. Doch nun wendet sich der Trend: Das Infektionsgeschehen steigt wieder an. Impfkampagnen und Hygienemaßnahmen reichen offenbar nicht aus gegen die Ausbreitung der Mutanten. 👓 Vollständige Meldung