In Großbritannien muss eine Lehrerin hinter Gitter, weil sie einen Schüler sexuell missbraucht hat. Die Richterin nennt ihre Handlungen "überaus verachtenswert". Es war nicht das erste Mal, das die 35-Jährige in dieser In Großbritannien muss eine Lehrerin hinter Gitter, weil sie einen Schüler sexuell missbraucht hat. Die Richterin nennt ihre Handlungen "überaus verachtenswert". Es war nicht das erste Mal, das die 35-Jährige in dieser Weise auffiel. 👓 Vollständige Meldung