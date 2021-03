05.03.2021 ( vor 9 Stunden )



Frauen werden häufiger arbeitslos und sind in Corona-Krisenstäben kaum vertreten: Die Frauen werden häufiger arbeitslos und sind in Corona-Krisenstäben kaum vertreten: Die Pandemie droht, zum Rückschritt für die Gleichberechtigung zu werden. Das belegt nun auch ein EU- Bericht . Bundestagsabgeordnete fordern ein Umdenken in allen Bereichen. 👓 Vollständige Meldung