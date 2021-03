07.03.2021 ( vor 9 Stunden )



Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl war in vielen Bundesstaaten denkbar knapp. Das liegt auch am Zuschnitt vieler Wahlkreise und den historisch hohen Hürden für die Registrierung. Eine Reform dazu will die Regierung Biden nun anstoßen. Die Gegenwehr ist heftig.